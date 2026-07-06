МЧС предупредило рязанцев о грозах с градом и сильным ветром 6 июля

Днем 6 июля на территории Рязанской области сохранятся сложные погодные условия. Как сообщили в региональном МЧС со ссылкой на данные филиала Центрального УГМС, в отдельных районах области пройдут ливневые дожди, грозы, также возможен град. При грозе прогнозируется усиление западного ветра с порывами до 15 м/с.

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом спасатели призывают жителей региона соблюдать повышенные меры безопасности и по возможности сократить время пребывания на улице. Рязанцам рекомендуют избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и недостроенных зданий.

На случай возможных коммунальных аварий и отключения электроснабжения в вечерние часы граждан просят заранее подготовить фонари и не использовать открытый огонь для освещения помещений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызвать экстренные службы можно со стационарного телефона по номеру «01», с мобильного — «101», или по единому номеру «112». Также в регионе действует единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.