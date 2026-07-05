На Солнце зафиксировано 23 вспышки, включая одну высшего класса X

Мощная солнечная активность была зафиксирована 4 июля 2026 года. По данным Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), на Солнце произошло 23 вспышки, включая одну самого высокого класса X. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Специалисты института зафиксировали в рентгеновском диапазоне следующие вспышки: одна вспышка класса X — максимального по мощности, 14 вспышек класса M — среднего уровня, 8 вспышек класса C — относительно слабые.

Такое количество вспышек за одни сутки является значительным показателем солнечной активности и может повлиять на геомагнитную обстановку вокруг Земли.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность излучения увеличивается в 10 раз. Таким образом, вспышка класса X является самой мощной и может оказывать существенное воздействие на околоземное пространство.

Мощные солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы, достигая Земли через 1-3 дня после вспышки, могут провоцировать геомагнитные бури различной интенсивности.