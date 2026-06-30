На Солнце произошла третья за день сильная вспышка

30 июня на Солнце произошла серия вспышек предпоследнего класса мощности — М, что может привести к геомагнитным возмущениям на Земле. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка класса М1.3 была зафиксирована в 04:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4475 (S08W48). Ее продолжительность составила 115 минут.

Вторая вспышка класса М1.4 произошла в 09:40 мск в группе пятен 4479 (N16W03) и длилась 39 минут.

Третья и наиболее мощная вспышка класса М5.9 была зарегистрирована в 15:57 мск в группе пятен 4475 (S07W53). Ее продолжительность составила 37 минут.

В последний раз вспышки класса М были зафиксированы на Солнце 21 июня. Таким образом, 30 июня стало днем повышенной солнечной активности после нескольких дней относительного спокойствия.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки класса М относятся к предпоследнему классу мощности и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури, которые влияют на работу радиосвязи, навигационных систем и могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.