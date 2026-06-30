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Новости России

Следственный комитет опроверг версию ухода Усольцевых по скрытой тропе в Кутурчине

Анастасия Мериакри
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Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии официально опровергло появившиеся в СМИ предположения о существовании тайных троп и скрытых дорог в Кутурчинском Белогорье, по которым якобы могла уйти пропавшая семья Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких скрытых троп, дорог на месте пропажи Усольцевых нет», — сообщили в ведомстве в ответ на публикации в средствах массовой информации. Ранее в прессе появлялись предположения о том, что семья могла покинуть район по тайной тропе или скрытой дороге, о существовании которой знал лишь ограниченный круг людей.

Следствием изначально рассматривались три основные версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай, криминальная версия и побег. На данный момент версии побега и похищения следствием были полностью опровергнуты. Точный маршрут, по которому семья планировала передвигаться в Кутурчинском Белогорье, остается неизвестным.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года. В первых масштабных поисковых мероприятиях было задействовано до 1,5 тысяч человек — сотрудников правоохранительных органов, спасателей и волонтеров. Однако многочисленные поиски семьи результатов не дали.

В настоящее время следователи и волонтеры планируют проводить только точечные поиски пропавших. Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что поисковики планируют летом 2026 года организовать пешие поиски Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья.

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