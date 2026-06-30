Загородная резиденция «Поляна» от «Мармакс» меняет формат жизни за городом

В загородной резиденции «Поляна» от девелоперской компании «Мармакс» наступление сезона отпусков или теплого времени года не становится приятным поводом выбраться за город, а вписывается в привычный ритм жизни, когда можно провести день под открытым небом без спешки, с близкими, в тени деревьев и собственном пространстве.

Территория проекта включает три формата жизни — многоквартирные дома, таунхаусы и индивидуальные дома — продумана так, что можно выбирать комфортный формат дня — от активного до более размеренного. Это именно тот случай, когда не нужно никуда уезжать: дом и внешняя инфраструктура становятся полноценным пространством отдыха. Дети бегают по двору, играют в вышибалы или устраивают водные бои в жаркий день. Взрослые могут проводить время за разговорами, книгами или настольными играми.

Особое место в проекте занимают таунхаусы с личными патио, которые задают новые сценарии для комфортного досуга. Здесь можно собраться с друзьями на барбекю, устроить семейный ужин на свежем воздухе, позавтракать с видом на природу или провести несколько часов в тишине, наслаждаясь пением птиц. Личный двор добавляет проекту тот уровень свободы, когда каждый резидент сам решает, каким будет его день.

Если хочется сменить обстановку, рядом с «Поляной» есть все необходимое. Отсюда удобно добираться до Солотчи, экопарка с термами, аквапарка «Окской жемчужины», а к развлекательному комплексу «В некотором царстве» можно выйти прямо с территории резиденции. Это делает отдых еще более насыщенным: сегодня можно остаться дома и провести турнир по паделу с соседями, а завтра — устроить поездку в термы или аквапарк.

В «Поляне» реализовано сразу несколько курортных сценариев жизни, поэтому теплый сезон здесь не нужно планировать отдельно.