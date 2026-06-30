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Происшествия

В Рязанской области мужчина 6 лет ездил с поддельным водительским удостоверением, пока не попал в ДТП

Анастасия Мериакри
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Сасовский районный суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который признан виновным в использовании заведомо подложного документа. Мужчине инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как было установлено в ходе судебного заседания, мужчина приобрел фальшивое водительское удостоверение через интернет еще в декабре 2019 года. С этого момента он хранил поддельный документ и использовал его при управлении автомобилем, не имея при этом законных оснований на вождение транспортного средства.

На протяжении почти семи лет мужчине удавалось избегать разоблачения. Однако в январе 2026 года его секрет раскрылся при довольно банальных обстоятельствах — он попал в дорожно-транспортное происшествие.

При оформлении протокола о дорожно-транспортном происшествии мужчина предъявил сотрудникам полиции свое фальшивое водительское удостоверение. Инспекторы быстро установили, что документ является поддельным, после чего в отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

Рассмотрев материалы дела, Сасовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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