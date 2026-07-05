Малков вручил грамоту о присвоении Сасову звания «Город трудовой славы»

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил главе Сасовского муниципального округа Евгении Рубцовой грамоту о присвоении городу Сасово почетного звания Рязанской области «Город трудовой славы». Торжественная церемония состоялась в год 100-летнего юбилея города.

Как отметил губернатор Павел Малков, присвоение этого звания — это дань уважения поколениям сасовцев, которые своим трудом внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие нашей страны.

«В год своего 100-летия Сасово продолжает уверенно развиваться. Каждый раз, приезжая сюда, вижу, как город становится современнее и комфортнее, при этом сохраняет свою историю, традиции и особую атмосферу», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор выразил уверенность в том, что впереди у Сасова еще много успехов и достижений. Город успешно сочетает модернизацию инфраструктуры с бережным отношением к своему историческому наследию.

Почетное звание «Город трудовой славы» Рязанской области присваивается населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проявив массовый трудовой героизм, а также в послевоенное время обеспечившие восстановление и развитие промышленного, сельскохозяйственного и социального потенциала региона.