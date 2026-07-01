В Рязань доставят частицу мощей блаженной Матроны Московской

С 10 по 16 июля 2026 года в Христорождественском кафедральном соборе Рязани будет находиться ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыня прибудет в пределы Рязанской епархии по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Никодима.

Ковчег будет доставлен из Тульской епархии — с родины блаженной Матроны. Это особое событие для верующих Рязанской области, которые смогут поклониться одной из наиболее почитаемых святых XX века.

Матрона Московская — одна из самых любимых и почитаемых святых в России. В народе её ласково называют Матронушка. Слепая от рождения, она обладала духовным зрением — видела сердце каждого человека, его боль и тайные мысли. Простота, прозорливость, любовь и готовность помочь сделали её близкой миллионам верующих.

К Матронушке приходят с самыми разными нуждами — молятся о здоровье, замужестве, рождении детей, сохранении семьи. Ещё до официальной канонизации к могиле старицы приходили тысячи людей, которые получали помощь и утешение.