Друг актера Высоковского рассказал, что звезда «Бригады» отлично знал место своей гибели

Трагическая гибель актера Александра Высоковского, подарившего зрителям незабываемые роли в фильмах «Бригада» и «Бумер», стала предметом пристального внимания общественности. Друг и коллега погибшего, актер Александр Загрудный, в беседе с aif.ru поделился подробностями случившегося, отметив, что трагедия произошла на территории, которую артист изучил досконально.

Тревогу забила супруга артиста. Она сообщила, что Высоковский вместе с несовершеннолетним сыном отправился на рыбалку в районе Пущинской косы. В какой-то момент мужчина решил отойти подальше по берегу и пропал из виду. Подросток пытался самостоятельно найти отца, но тщетно и был вынужден вернуться домой в одиночестве. Тридцатого июня жена артиста подала заявление в правоохранительные органы и обратилась к спасателям.

По словам Александра Загрудного, известие о пропаже друга стало для его окружения абсолютным шоком. Дело в том, что Высоковский проживал в Подмосковье долгие годы и был заядлым, очень опытным рыболовом. Он регулярно посещал берега Оки, прекрасно изучив все подходы и течения.

«Саша идеально ориентировался на этой местности. Он постоянно там рыбачил, бывал один, ездил с сыновьями, звал меня и других приятелей. Именно поэтому новость о том, что он пропал на таком знакомом ему маршруте, вызвала у нас ступор и неверие. Что именно случилось, пока остается загадкой», — поделился Загрудный.

Следственный комитет России подтвердил обнаружение тела мужчины 1963 года рождения в Серпуховском районе. Следственный отдел по городу Серпухов организовал доследственную проверку для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Александр Высоковский появился на свет в 1963 году в Байконуре. Свою профессию он получил в знаменитом Театральном училище имени Щепкина, которое успешно окончил в 1990 году. Долгое время он служил в труппе Московского драматического театра имени Станиславского, где исполнил множество серьезных классических ролей на сцене.

Всероссийскую славу артисту принес кинематограф. Миллионы зрителей запомнили его в образе Макса Карельского в культовом криминальном сериале «Бригада». Также его фильмография включает такие известные ленты, как «Бумер», «Звездочёт», «Седьмое небо» и многие другие.