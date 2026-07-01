Российский вуз отказался от дипломных работ из-за развития ИИ

Сочинский институт Российского университета дружбы народов принял решение отказаться от выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция». Об этом вуз сообщил в своих социальных сетях.

Нововведение касается наборов 2024–2026 годов. Решение было одобрено Ученым советом вуза и полностью соответствует позиции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Ранее в Минобрнауки отметили, что традиционные дипломные работы перестали быть объективным инструментом проверки знаний, особенно на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Современные нейросети уже способны анализировать обширную судебную практику, формировать обоснованную правовую позицию и генерировать структурированные тексты объемом в десятки страниц. В таких условиях традиционная ВКР теряет свой смысл как форма итоговой аттестации.

Исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Владимировна Легостаева отметила, что вуз переходит к принципиально новым формам оценки. Теперь на первый план выходит способность студента мыслить стратегически, применять нормы права в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения — то, что пока недоступно даже самым продвинутым алгоритмам.

Директор Сочинского института РУДН Александр Тимофеевич Петенко подчеркнул, что отмена ВКР не является попыткой «облегчить участь» студентов. Напротив, это повышение требований к выпускникам.

«Мы оцениваем истинный профессионализм студентов. Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий», — отметил руководитель вуза.

Эксперты отмечают, что подобное решение может стать трендом для других юридических факультетов страны. В условиях, когда нейросети способны выполнять рутинную юридическую работу, ценность представляет именно способность будущего специалиста к критическому мышлению и принятию ответственных решений.