В Крыму в результате ночной атаки ВСУ погиб один человек

В ночь на 5 июля территория Крыма подверглась очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, уточнив, что удар пришелся на северную часть региона.

По информации главы Крыма, в результате атаки погиб один мирный житель. Еще два человека получили ранения, причем один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Каждая унесенная жизнь – это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка», — заявил Сергей Аксенов.

Параллельно Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об отражении массированной ночной атаки беспилетных летательных аппаратов. В период с 20:00 до 07:00 мск силы ПВО уничтожили 71 дрон ВСУ.

Беспилотники были сбиты над территориями четырех российских регионов: Белгородской области, Брянской области, Ростовской области, Республики Крым. Кроме того, БПЛА было перехвачено над акваторией Черного моря.

Глава республики призвал крымчан сохранять бдительность и доверять исключительно официальным источникам информации. Ситуация на полуострове находится на контроле властей, экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.