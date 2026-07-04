Град повредил урожай и автомобили в Рязанской области

В субботу, 4 июля 2026 года, Рязанская область подверглась удару стихии. Жители нескольких районов столкнулись с сильным ливнем и градом, который серьезно повредил их имущество и сельскохозяйственные угодья. Фотографии, иллюстрирующие последствия этого стихийного бедствия, публикует группа «RZN LIFE» ВКонтакте.

Наиболее сильный град зафиксирован в Клепиковском районе. Местные жители сообщают, что ледяные осадки повредили урожай на приусадебных участках, а также оставили вмятины на припаркованных автомобилях.

Не обошла стихия и поселок Деулино — местные жители в социальных сетях активно делятся фотографиями последствий непогоды.

Напомним, по данным метеорологов, 4 и 5 июля в Рязанской области ожидаются грозы и сильный ветер. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем характер осадков усилится — ожидается дождь, местами сильный, сопровождающийся грозами. В отдельных районах региона не исключен град.