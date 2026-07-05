Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил социальные объекты Сасовского округа

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий Росгвардией, Герой России генерал армии Виктор Золотов в рамках рабочей поездки в Рязанскую область посетил Сасовский округ, где осмотрел ряд учреждений социальной сферы.

Первым пунктом программы стал Сасовский Дом культуры, который недавно распахнул свои двери после масштабного ремонта. Реконструкция была проведена в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Особое внимание Виктор Золотов уделил новому Музею специальной военной операции, созданному в стенах учреждения.

Главнокомандующий пообщался с сотрудниками Дома культуры, творческими коллективами, а также с детьми и молодежью.

«Огромное спасибо за большое внимание, которое уделяете сохранению исторического наследия и памяти о воинах-земляках. Это очень важно для воспитания сегодняшней молодежи», — подчеркнул генерал армии Золотов.

Далее Виктор Золотов посетил среднюю школу №106 города Сасова. В образовательном учреждении функционируют центр образования «Точка роста» и специализированный кабинет для занятий отряда «Росгвардеец». При поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии учебная база школы постоянно укрепляется: в прошлом году здесь были приобретены электронный тир и обновлены музейные стенды.

Школьники продемонстрировали главнокомандующему, как проходят занятия в отряде, включая отработку навыков преодоления полосы препятствий. Виктор Золотов пообщался с учащимися и высоко оценил уровень подготовки юных росгвардейцев.

Важной частью визита стала церемония возложения цветов к мемориальной доске, установленной в честь учеников школы — Героев Советского Союза, совершивших подвиг в годы Великой Отечественной войны. Также глава Росгвардии посетил памятник воинам-интернационалистам, выполнявшим боевые задачи в Афганистане, и ознакомился с ходом благоустройства сквера «Росгвардеец».

Завершилась поездка посещением Сасовского краеведческого музея. Несколько лет назад учреждение прошло капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура». Здание было оснащено современным оборудованием, а прилегающая территория — благоустроена. Виктор Золотов высоко оценил работу по развитию музея и сохранению культурного наследия района.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО
Следующая статья
В Москве набирает популярность схема «суррогатных браков» ради экономии миллионов

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны по Подмосковью

Подмосковье в ночь на 3 июля снова пытались атаковать беспилотники. Генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда летели дроны и почему почти ни один из них не долетел до цели.
Новости России

Поиски засекречены: в деле пропавших Усольцевых произошел новый поворот

Сын Ирины Усольцевой — Данил Баталов — заявил в открытом обращении, что его не допускают к поисковым работам, в то время как местные жители и охотники всё больше склоняются к версии об инсценировке исчезновения.
Интересное

Европа в огне, не надо было злить Россию: сбывается пророчество Нострадамуса, которого так боится Запад

Рекордная жара в Европе вновь заставила говорить о древнем предсказании Нострадамуса и библейских знамениях.
Интересное

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для всех знаков зодиака

Середина лета вступает в свои права, и звезды советуют не торопиться. Эта неделя — про осознанность, а не про гонку за результатами.
Темы
Происшествия

Жители рязанского дома обратились к Бастрыкину из-за разрухи и бездействия властей

Речь идет о доме 1962 года постройки, расположенном на улице Юннатов. По словам заявительницы, здание находится в критическом состоянии.
Новости России

Киев отказался от предложения России забрать тела боевиков ВСУ из Константиновки

4 июля 2026 года российское военное ведомство выступило с инициативой передать Киеву тела погибших украинских военных. Это стало возможным после полного установления контроля над Константиновкой и прекращения там активных боевых действий.
Общество

В Рязани телевизор упал с 14-го этажа на припаркованный автомобиль

Необычный и потенциально опасный инцидент произошел в Рязани 5 июля. По словам очевидцев, с 14-го этажа жилого дома на улице Брестской был выброшен телевизор
Погода

В Рязанской области 6 июля ожидаются дожди и грозы при температуре до +25°С

Переменная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в Рязанской области в понедельник, 6 июля.
Новости России

В Москве набирает популярность схема «суррогатных браков» ради экономии миллионов

В столице набирает обороты новая мошенническая схема, получившая название «суррогатный брак». Мужчины используют доверчивых девушек для вынашивания детей, чтобы избежать многомиллионных трат на легальные услуги суррогатных матерей.
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Новости России

Российские войска полностью освободили Константиновку

Константиновка стала первым городом из Славянско-Краматорской агломерации, освобожденным российскими войсками. С 2014 года Вооруженные силы Украины превращали населенный пункт в укрепленный район.
Погода

Две волны осадков и жара до 30°С ждет жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе

На следующей неделе в столичный регион вернется летняя жара с температурой воздуха до плюс 30 градусов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье