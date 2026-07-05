Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил социальные объекты Сасовского округа

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий Росгвардией, Герой России генерал армии Виктор Золотов в рамках рабочей поездки в Рязанскую область посетил Сасовский округ, где осмотрел ряд учреждений социальной сферы.

Первым пунктом программы стал Сасовский Дом культуры, который недавно распахнул свои двери после масштабного ремонта. Реконструкция была проведена в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Особое внимание Виктор Золотов уделил новому Музею специальной военной операции, созданному в стенах учреждения.

Главнокомандующий пообщался с сотрудниками Дома культуры, творческими коллективами, а также с детьми и молодежью.

«Огромное спасибо за большое внимание, которое уделяете сохранению исторического наследия и памяти о воинах-земляках. Это очень важно для воспитания сегодняшней молодежи», — подчеркнул генерал армии Золотов.

Далее Виктор Золотов посетил среднюю школу №106 города Сасова. В образовательном учреждении функционируют центр образования «Точка роста» и специализированный кабинет для занятий отряда «Росгвардеец». При поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии учебная база школы постоянно укрепляется: в прошлом году здесь были приобретены электронный тир и обновлены музейные стенды.

Школьники продемонстрировали главнокомандующему, как проходят занятия в отряде, включая отработку навыков преодоления полосы препятствий. Виктор Золотов пообщался с учащимися и высоко оценил уровень подготовки юных росгвардейцев.

Важной частью визита стала церемония возложения цветов к мемориальной доске, установленной в честь учеников школы — Героев Советского Союза, совершивших подвиг в годы Великой Отечественной войны. Также глава Росгвардии посетил памятник воинам-интернационалистам, выполнявшим боевые задачи в Афганистане, и ознакомился с ходом благоустройства сквера «Росгвардеец».

Завершилась поездка посещением Сасовского краеведческого музея. Несколько лет назад учреждение прошло капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура». Здание было оснащено современным оборудованием, а прилегающая территория — благоустроена. Виктор Золотов высоко оценил работу по развитию музея и сохранению культурного наследия района.