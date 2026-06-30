Аркадий Фомин рассмотрел обращения жителей поселка Лесной

Во вторник, 30 июня, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в поселке Лесной Шиловского района. Речь шла о благоустройстве населенного пункта и привлечении в сельскую местность молодых кадров.
Оксана Субботина обратила внимание на необходимость замены уличного освещения на центральных улицах Лесного. Она добавила, что с инициативой преобразить рабочий поселок выступили активисты местного ТОСа. Спикер регионального парламента Аркадий Фомин сообщил, что проект успешно прошел конкурсный отбор в рамках программы поддержки местных инициатив. До конца лета современное освещение будет смонтировано сразу на нескольких улицах рабочего поселка: Строителей, Новой, Зеленой, Школьной, Комсомольской и 2-й Парковой.
Директор Лесновской средней общеобразовательной школы Наталья Салынкина подняла тему нехватки педагогов в сельской местности и поинтересовалась, какая работа проводится органами власти всех уровней для привлечения молодых специалистов. Аркадий Фомин подчеркнул, что кадровый вопрос по-прежнему остается одним из ключевых для развития небольших населенных пунктов.
Глава законодательного собрания также добавил, что работа по привлечению кадров в сельскую местность выстроена во взаимодействии с Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и представителями регионального бизнес-сообщества, которые готовы предложить специалистам привлекательные условия труда и меры социальной поддержки.
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