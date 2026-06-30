Павел Малков представил опыт Рязанской области по повышению производительности труда

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в стратегической сессии по вопросам повышения производительности труда, которую провел Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Открывая сессию, Михаил Мишустин подчеркнул, что повышение производительности труда является одним из ключевых факторов развития экономики страны. По его словам, особенно важно находить внутренние резервы, внедрять современные технологии и избавляться от неэффективных процессов.

На стратегической сессии губернатор Павел Малков поделился опытом работы региона в этом направлении. По его словам, в федеральном проекте «Производительность труда» в Рязанской области уже участвуют 129 предприятий различных отраслей.

«За шесть лет участники проекта в среднем вдвое увеличили выработку, в 1,7 раза сократили ненужные запасы и на треть ускорили производственные процессы. Мы видим, что проект помогает предприятиям развиваться, повышать конкурентоспособность и запускать новые проекты», — рассказал глава региона.

Павел Малков привел в пример рязанскую компанию «Тепловодохран», где производительность выросла в четыре раза. Это позволило сделать продукцию более конкурентоспособной и увеличить долю рынка. Предприятие активно развивается и планирует построить новый корпус на территории индустриального парка «Рязанский».

По словам губернатора, такой же подход применяется и в социальной сфере региона. Убирается лишняя отчетность, упрощаются процессы, чтобы у врачей, учителей, работников культуры, социальной защиты и других специалистов оставалось больше времени на людей.

Глава региона также рассказал о предложениях, выработанных на площадке комиссии Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика». Эти инициативы помогут вовлечь в проект еще больше предприятий. Среди них — короткие интенсивы для компаний, доступ к готовым инструментам на платформе Производительность.рф и распространение успешных практик сразу на целые отрасли.