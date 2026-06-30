Фото: Правительство РФ канал в Масксе
Власть и политика

Павел Малков представил опыт Рязанской области по повышению производительности труда

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в стратегической сессии по вопросам повышения производительности труда, которую провел Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Открывая сессию, Михаил Мишустин подчеркнул, что повышение производительности труда является одним из ключевых факторов развития экономики страны. По его словам, особенно важно находить внутренние резервы, внедрять современные технологии и избавляться от неэффективных процессов.

На стратегической сессии губернатор Павел Малков поделился опытом работы региона в этом направлении. По его словам, в федеральном проекте «Производительность труда» в Рязанской области уже участвуют 129 предприятий различных отраслей.

«За шесть лет участники проекта в среднем вдвое увеличили выработку, в 1,7 раза сократили ненужные запасы и на треть ускорили производственные процессы. Мы видим, что проект помогает предприятиям развиваться, повышать конкурентоспособность и запускать новые проекты», — рассказал глава региона.

Павел Малков привел в пример рязанскую компанию «Тепловодохран», где производительность выросла в четыре раза. Это позволило сделать продукцию более конкурентоспособной и увеличить долю рынка. Предприятие активно развивается и планирует построить новый корпус на территории индустриального парка «Рязанский».

По словам губернатора, такой же подход применяется и в социальной сфере региона. Убирается лишняя отчетность, упрощаются процессы, чтобы у врачей, учителей, работников культуры, социальной защиты и других специалистов оставалось больше времени на людей.

Глава региона также рассказал о предложениях, выработанных на площадке комиссии Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика». Эти инициативы помогут вовлечь в проект еще больше предприятий. Среди них — короткие интенсивы для компаний, доступ к готовым инструментам на платформе Производительность.рф и распространение успешных практик сразу на целые отрасли.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Аркадий Фомин рассмотрел обращения жителей поселка Лесной

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Новости России

Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в...
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Темы
Новости кино и ТВ

ТНТ представил звездный состав второго сезона шоу «Большой куш»

Съемки второго сезона прошли в экзотическом Бангкоке. По словам организаторов, состав участников удивит даже опытных любителей реалити-шоу.
Погода

В Рязанской области 1 июля ожидается жара до +31°С

В Рязанской области 1 июля синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю погоду с возможными кратковременными дождями в дневные часы.
Новости России

Туристы провозят бензин в Крым в детских игрушках и газовых баллонах

На фоне дефицита топлива в Крыму туристы проявляют изобретательность в попытках провезти запасы бензина на полуостров.
Общество

Фестиваль «Малина» в Рязанской области в 2026 году не состоится

Организаторы популярного фестиваля «Малина» (0+), который ежегодно проходит в селе Новоселки Рыбновского округа Рязанской области, объявили о том, что в 2026 году мероприятие не состоится.
Общество

В Рязани на третьем этапе строительства тепломагистрали сварено 624 метра труб

В Рязани продолжаются активные работы по строительству новой тепломагистрали. На третьем этапе проекта подрядчик ведет масштабные работы по расчистке площадки и монтажу новых конструкций.
Происшествия

В Рязанской области женщина обманом получила чернобыльские выплаты

По данным полиции, в январе 2024 года обвиняемая фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте, расположенном в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Происшествия

В Сараевском районе мужчина обменял найденное огнестрельное оружие на алкоголь

По данным предварительного следствия, в декабре 2020 года обвиняемый обнаружил нарезное огнестрельное оружие. Вместо того чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, мужчина решил присвоить его себе.
Новости России

Банк России изменил порядок расчета выплат по ОСАГО

Обновленные правила вступят в силу с 11 июля 2026 года и, как ожидается, приведут к увеличению средней выплаты примерно на 10%.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье