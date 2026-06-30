В Рязани 8 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по биологии, географии и английскому языку

Ряды лучших выпускников города Рязани снова пополнились настоящими звездами. Восемь одиннадцатиклассников набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене, доказав, что упорный труд и знания всегда приводят к блестящему результату.
Особого успеха рязанские выпускники добились в биологии — этот предмет покорился сразу шести школьникам. Максимальные 100 баллов набрали:
- Грошев Ярослав (школа №73)
- Громова Софья (школа №48)
- Карпухина Мария (школа №28)
- Петросян Светлана (школа №11)
- Сидорова Валерия (школа №3)
- Бубнова Ольга (школа №3)
Примечательно, что школа № 3 подготовила сразу двух стобалльников по биологии, что свидетельствует о высоком уровне преподавания естественнонаучных дисциплин в этом образовательном учреждении.
Не менее впечатляющих результатов добились выпускники и по другим предметам. По географии 100 баллов набрал Казьмин Михаил (школа №14). По английскому языку максимальный результат показала Зюзина София (гимназия №5).
«Поздравляю! За каждым таким результатом – серьёзная подготовка, поддержка учителей и родителей», — поздравил выпускников губернатор Павел Малков.
Отдельная благодарность выражается учителям и родителям, которые поддерживали ребят на этом пути и помогали им достигать поставленных целей.