В Рязани 8 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по биологии, географии и английскому языку

Ряды лучших выпускников города Рязани снова пополнились настоящими звездами. Восемь одиннадцатиклассников набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене, доказав, что упорный труд и знания всегда приводят к блестящему результату.

Особого успеха рязанские выпускники добились в биологии — этот предмет покорился сразу шести школьникам. Максимальные 100 баллов набрали:

Грошев Ярослав (школа №73)

Громова Софья (школа №48)

Карпухина Мария (школа №28)

Петросян Светлана (школа №11)

Сидорова Валерия (школа №3)

Бубнова Ольга (школа №3)

Примечательно, что школа № 3 подготовила сразу двух стобалльников по биологии, что свидетельствует о высоком уровне преподавания естественнонаучных дисциплин в этом образовательном учреждении.

Не менее впечатляющих результатов добились выпускники и по другим предметам. По географии 100 баллов набрал Казьмин Михаил (школа №14). По английскому языку максимальный результат показала Зюзина София (гимназия №5).

«Поздравляю! За каждым таким результатом – серьёзная подготовка, поддержка учителей и родителей», — поздравил выпускников губернатор Павел Малков.

Отдельная благодарность выражается учителям и родителям, которые поддерживали ребят на этом пути и помогали им достигать поставленных целей.