Рязанец перевел 600 тысяч жителю Красноярского края по указанию мошенников

Сасовская межрайонная прокуратура добилась в судебном порядке возврата денежных средств местному жителю, ставшему жертвой телефонных мошенников. Мужчина смог вернуть 600 тысяч рублей, которые ранее были похищены с его счета злоумышленниками.

По данным прокуратуры, в июне 2025 года житель Сасово стал жертвой мошеннической схемы. Неустановленное лицо обманным путем, используя мессенджеры, убедило мужчину перевести крупную сумму денег. Следуя указаниям аферистов, потерпевший самостоятельно перевел 600 тысяч рублей на банковскую карту, принадлежащую жителю Красноярского края.

Сасовская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца карты суммы неосновательного обогащения.

Суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.