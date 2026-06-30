ТНТ представил звездный состав второго сезона шоу «Большой куш»

Телеканал ТНТ раскрыл полный список участников второго сезона приключенческого реалити «Большой куш» (16+). Премьера нового выпуска состоится 12 июля. Звездные пары будут сражаться за главный приз — 10 миллионов рублей, крутя чемоданчики и пытаясь перехитрить друг друга.

Съемки второго сезона прошли в экзотическом Бангкоке. По словам организаторов, состав участников удивит даже опытных любителей реалити-шоу — многие знаменитости впервые согласились принять участие в подобном проекте.

В борьбе за главный приз сойдутся самые неожиданные дуэты:

Певица Glukoza и ее дочь Ray

Блогер Ида Галич с братом Аланом

Актер Александр Головин и Александра Головина

Олимпийский чемпион Артур Далалоян и Ольга Бородина

Комик Иван Пышненко и ясновидящая Лина Джебисашвили

Юлия Ахмедова и хореограф Алексей Карпенко

Спортсменка Анжелика Стубайло и комментатор Роман Нагучев

Телеведущая Камиля Харисова и хоккеист Петр Карпов

Блогер Александр Арзанов и актриса Альбина Кабалина

Знатоки «Что? Где? Когда?» Алена Повышева и Сергей Кашников

Актеры Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова

Юрист Катя Гордон и блогер Светлана Сильваши

Пары получат 12 одинаковых чемоданчиков. В одном из них спрятаны 10 миллионов рублей, в других — карты вылета или они оказываются пустыми. Задача участников — выбрать правильный чемодан и избежать вылета с проекта. Интриги, коалиции, обман и хитрые стратегии станут главными инструментами в борьбе за победу.

Ведущие шоу Ляйсан Утяшева и Павел Воля будут усложнять жизнь игрокам каверзными заданиями, победа в которых дает преимущества во время обмена чемоданами.

Генеральный продюсер Константин Обухов пообещал, что второй сезон будет звездным, скандальным и непредсказуемым. «Съемки только стартовали, а у нас уже были и слезы, и конфликты. Мордобоев пока не было, но на повышенных тонах уже разговаривали», — поделился он.

Участница Катя Гордон призналась, что для нее этот проект стал настоящим вызовом. «В реальной жизни я просто не общаюсь с теми, кто мне не нравится. А в этой игре я решила поиграть и не выпендриваться. Этот проект сложнее, поскольку он соткан из интриг и договорняков», — отметила юрист.

Комик Юлия Ахмедова взяла на себя роль «юмористического громоотвода» в команде. «Я стараюсь, чтобы юмор помогал не только мне, но и другим участникам. У нас уже было пару критических ситуаций, где мне удавалось шуткой разрядить атмосферу», — рассказала она.