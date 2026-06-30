Фото: пресс-служба ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ представил звездный состав второго сезона шоу «Большой куш»

Анастасия Мериакри
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Телеканал ТНТ раскрыл полный список участников второго сезона приключенческого реалити «Большой куш» (16+). Премьера нового выпуска состоится 12 июля. Звездные пары будут сражаться за главный приз — 10 миллионов рублей, крутя чемоданчики и пытаясь перехитрить друг друга.

Съемки второго сезона прошли в экзотическом Бангкоке. По словам организаторов, состав участников удивит даже опытных любителей реалити-шоу — многие знаменитости впервые согласились принять участие в подобном проекте.

В борьбе за главный приз сойдутся самые неожиданные дуэты:

  • Певица Glukoza и ее дочь Ray
  • Блогер Ида Галич с братом Аланом
  • Актер Александр Головин и Александра Головина
  • Олимпийский чемпион Артур Далалоян и Ольга Бородина
  • Комик Иван Пышненко и ясновидящая Лина Джебисашвили
  • Юлия Ахмедова и хореограф Алексей Карпенко
  • Спортсменка Анжелика Стубайло и комментатор Роман Нагучев
  • Телеведущая Камиля Харисова и хоккеист Петр Карпов
  • Блогер Александр Арзанов и актриса Альбина Кабалина
  • Знатоки «Что? Где? Когда?» Алена Повышева и Сергей Кашников
  • Актеры Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова
  • Юрист Катя Гордон и блогер Светлана Сильваши

Пары получат 12 одинаковых чемоданчиков. В одном из них спрятаны 10 миллионов рублей, в других — карты вылета или они оказываются пустыми. Задача участников — выбрать правильный чемодан и избежать вылета с проекта. Интриги, коалиции, обман и хитрые стратегии станут главными инструментами в борьбе за победу.

Ведущие шоу Ляйсан Утяшева и Павел Воля будут усложнять жизнь игрокам каверзными заданиями, победа в которых дает преимущества во время обмена чемоданами.

Генеральный продюсер Константин Обухов пообещал, что второй сезон будет звездным, скандальным и непредсказуемым. «Съемки только стартовали, а у нас уже были и слезы, и конфликты. Мордобоев пока не было, но на повышенных тонах уже разговаривали», — поделился он.

Участница Катя Гордон призналась, что для нее этот проект стал настоящим вызовом. «В реальной жизни я просто не общаюсь с теми, кто мне не нравится. А в этой игре я решила поиграть и не выпендриваться. Этот проект сложнее, поскольку он соткан из интриг и договорняков», — отметила юрист.

Комик Юлия Ахмедова взяла на себя роль «юмористического громоотвода» в команде. «Я стараюсь, чтобы юмор помогал не только мне, но и другим участникам. У нас уже было пару критических ситуаций, где мне удавалось шуткой разрядить атмосферу», — рассказала она.

Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: телеканал ТНТ

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