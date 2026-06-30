В Рязанской области 1 июля ожидается жара до +31°С

В Рязанской области 1 июля синоптики регионального ЦГМС прогнозируют по-настоящему летнюю погоду с возможными кратковременными дождями в дневные часы.

По данным метеорологов, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно обойдется без осадков, а вот днем местами пройдет небольшой дождь, который принесет кратковременную свежесть после жаркого полудня.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Такой умеренный ветер обеспечит приятную прохладу в тени и не будет создавать дискомфорта.

Днем воздух прогреется до +26…+31°С, что соответствует настоящему летнему зною. Однако ночью столбики термометров опустятся до +11…+16°С.