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Погода

В Рязанской области 1 июля ожидается жара до +31°С

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области 1 июля синоптики регионального ЦГМС прогнозируют по-настоящему летнюю погоду с возможными кратковременными дождями в дневные часы.

По данным метеорологов, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно обойдется без осадков, а вот днем местами пройдет небольшой дождь, который принесет кратковременную свежесть после жаркого полудня.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Такой умеренный ветер обеспечит приятную прохладу в тени и не будет создавать дискомфорта.

Днем воздух прогреется до +26…+31°С, что соответствует настоящему летнему зною. Однако ночью столбики термометров опустятся до +11…+16°С.

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