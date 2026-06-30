Туристы провозят бензин в Крым в детских игрушках и газовых баллонах

На фоне дефицита топлива в Крыму туристы проявляют изобретательность в попытках провезти запасы бензина на полуостров. По данным канала Mash, отдыхающие используют самые необычные емкости — от детских игрушек до газовых баллонов.

Сотрудники пунктов досмотра фиксируют всё более креативные способы провоза топлива. Одной из самых удивительных находок стала колба с бензином, спрятанная внутри плюшевого медведя, принадлежавшего шестилетней девочке. По словам родителей, идею подал сам ребенок, услышав семейные разговоры о проблемах с 95-м бензином на полуострове.

Среди других изобретательных туристов — житель Калуги, который перевозил топливо в кегах из матового пластика, и гость из Уфы, спрятавший бензин в рассверленном газовом баллоне. Также фиксируются случаи провоза топлива в молочных бидонах, термосах и бутылках для кулеров.

Несмотря на необычность способов, все перечисленные туристы спокойно провезли свои запасы через пункты досмотра. Дело в том, что провоз бензина в Крым в подобной таре не запрещен законодательством. Единственное ограничение — объем не должен превышать 200 литров, а емкость должна проходить через интроскоп.