Фестиваль «Малина» в Рязанской области в 2026 году не состоится

Организаторы популярного фестиваля «Малина» (0+), который ежегодно проходит в селе Новоселки Рыбновского округа Рязанской области, объявили о том, что в 2026 году мероприятие не состоится. Об этом сообщили представители организационного комитета.

По словам организаторов, решение о паузе принято осознанно.

«В этом году мы решили взять небольшую паузу — чтобы творчески переосмыслить формат праздника. Хочется сделать его ещё ярче и интереснее, а для этого нужно время», — пояснили представители оргкомитета.

Они подчеркнули, что хотят бережно сохранить всё лучшее, что накопилось за годы проведения фестиваля, и одновременно добавить свежие идеи.

«Фестиваль «Малина» стал по-настоящему родной традицией для многих рязанцев — и нам важно, чтобы он и дальше радовал гостей, звучал по-новому, но оставался таким же душевным», — отметили организаторы.

Организаторы подчеркнули, что сейчас активно работают над концепцией будущего фестиваля. Они хотят, чтобы мероприятие объединяло ещё больше людей, дарило новые впечатления и раскрывало колорит Рязанской земли через вкус, музыку, ремёсла и истории.

«Спасибо, что вы с нами и так тепло относитесь к фестивалю — ваша поддержка очень важна», — поблагодарили гостей организаторы.

Новость об отмене фестиваля вызвала волну разочарования среди постоянных гостей. В комментариях к объявлению рязанцы и жители соседних регионов выразили сожаление.

«Обидно, я внучке обещала, целый год ждали», — написала одна из жительниц Подмосковья. Другие посетители отметили, что уже планировали приезд друзей на фестиваль и готовили запасы малины. Многие пожелали организаторам триумфального возвращения и выразили готовность ждать нового формата праздника.