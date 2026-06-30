В Рязани на третьем этапе строительства тепломагистрали сварено 624 метра труб

В Рязани продолжаются активные работы по строительству новой тепломагистрали. Как сообщает пресс-служба МУП «Рязанские муниципальные тепловые сети» (РМПТС), на третьем этапе проекта подрядчик ведет масштабные работы по расчистке площадки и монтажу новых конструкций.

Для перехода к следующим стадиям проекта рабочие проводят валку деревьев и удаление поросли. Эти подготовительные работы необходимы для дальнейшего развертывания строительства на всей протяженности будущей магистрали.

Параллельно с расчисткой ведутся демонтажные работы на существующих трубах диаметром 600 мм. С трубопроводов уже снято свыше 1500 квадратных метров старой теплоизоляции. Это важный этап, позволяющий оценить состояние действующих сетей и подготовить их к модернизации.

Одновременно формируется несущий каркас надземной части теплопровода. На строительной площадке уже установлено 18 фундаментов, смонтированы колонны различных типов и 18 траверс. Эти элементы образуют прочную основу, которая будет удерживать магистраль, и формируют эстакадную часть будущего сооружения.

Активно продвигается и монтаж нового трубопровода. На сегодняшний день уже сварено 624 метра труб в двухтрубные секции, что свидетельствует о высоких темпах строительства.