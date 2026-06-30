В Рязанской области женщина обманом получила чернобыльские выплаты

Подразделение дознания межмуниципального отдела МВД РФ «Кораблинский», обслуживающего территорию Старожиловского муниципального округа, возбудило уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы. Женщина подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат, предусмотренных для граждан, проживающих в зоне радиационного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

По данным полиции, в январе 2024 года обвиняемая фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте, расположенном в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Эта территория входит в перечень районов, жители которых имеют право на дополнительные меры социальной поддержки в связи с последствиями чернобыльской катастрофы.

Однако фактически женщина постоянно проживала в другом населенном пункте Старожиловского округа и не имела законных оснований для получения компенсаций. Тем не менее, с момента фиктивной регистрации и до недавнего времени она регулярно получала соответствующие социальные выплаты из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

В результате противоправных действий злоумышленница незаконно получила из государственного фонда 23 360 рублей. Эти средства были предназначены для реальных граждан, пострадавших от радиационного загрязнения и имеющих законное право на такую поддержку.

В настоящее время проводится дознание по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат».