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Новости России

В Москве набирает популярность схема «суррогатных браков» ради экономии миллионов

Анастасия Мериакри
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В столице набирает обороты новая мошенническая схема, получившая название «суррогатный брак». Мужчины используют доверчивых девушек для вынашивания детей, чтобы избежать многомиллионных трат на легальные услуги суррогатных матерей, пишет канал Mash. По данным правозащитников, за последние два года количество пострадавших от подобных махинаций увеличилось в несколько раз.

По словам юристов, организаторы схемы целенаправленно ищут жертв среди девушек из малообеспеченных семей, не имеющих денег на дорогих адвокатов и влиятельных связей. Алгоритм действий «родственников» отработан до мелочей. Мужчина начинает ухаживания, имитируя искренние чувства, и быстро делает предложение. После свадьбы наступает беременность.

Первое время семья играет роль идеальной, однако сразу после рождения ребенка отношение к женщине кардинально меняется. Начируются систематические оскорбления, психологическое давление и угрозы с единственной целью — заставить мать добровольно покинуть дом и оставить младенца.

Если женщина не поддается на угрозы, ребенка прячут, ограничивают в контактах с ней или даже нелегально вывозят за границу. Главная цель мошенников — максимально растянуть судебные процессы и изолировать мать от малыша. Пока длятся бесконечные тяжбы, отцу и бабушке удается настроить ребенка против биологической матери, убедив его, что она сама от него отказалась. Спустя несколько лет дети часто сами отказываются от общения с матерью.

Правозащитники приводят несколько шокирующих примеров. Одной из пострадавших сразу после родов супруг сообщил о разводе и вывез новорожденного сына в США, полностью отрезав женщину от ребенка. Другой девушке свекровь систематически угрожала расправой, а затем просто похитила младенца. Третьей жертве «родственники» обещали упечь ее в психиатрическую клинику или тюрьму — в результате женщина не видит свою дочь уже четыре года.

Несмотря на то, что формально российское законодательство и суды чаще всего встают на сторону матерей, мошенники играют на измор. У жертв банально заканчиваются финансовые и моральные ресурсы на многолетние войны за своих детей.

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