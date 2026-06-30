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Новости России

В Омске простились со студентом, убитым сверстниками на пустыре

Анастасия Мериакри
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В Омске прошла церемония прощания со студентом исторического факультета, который был убит группой сверстников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Напомним, студент пропал 21 июня после ухода из дома. Спустя пять дней его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на заброшенной территории у Сыропятского тракта.

«Талантливый, целеустремленный, отзывчивый — таким запомнят его преподаватели и однокурсники. Впереди были планы, надежды, большая жизнь. Но случилось непоправимое», — говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

В социальных сетях и некоторых СМИ активно обсуждалась версия о причастности к преступлению бывшей девушки погибшего. Однако представители Следственного управления СК по Омской области официально опровергли эту информацию в беседе с РИА Новости.

По данным следствия, семеро злоумышленников в возрасте от 22 до 24 лет, включая двух девушек, приехавших из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, заманили юношу на пустырь под предлогом передачи ему золотого самородка.

Молодые люди связали жертву и нанесли ему несколько ножевых ранений, после чего попытались скрыть тело. Основным мотивом преступления названа личная неприязнь, возникшая при общении в сети Интернет.

29 июня суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела. Позднее мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана еще двоим участникам преступления. Расследование продолжается.

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