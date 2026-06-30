Четыре выпускницы Рязани набрали по 200 баллов на ЕГЭ, установив абсолютный рекорд

В Рязани зафиксирован абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене. Сразу четыре выпускницы городских школ набрали по 200 баллов, получив максимальные оценки по двум предметам одновременно.

Три выпускницы показали высокие результаты по биологии и химии — двум сложнейшим предметам естественнонаучного цикла. Каждая из них набрала по 100 баллов в обеих дисциплинах:

Петросян Светлана (школа № 11) — 100 баллов по биологии и 100 баллов по химии,

Карпухина Мария (школа № 28) — 100 баллов по биологии и 100 баллов по химии,

Громова Софья (школа № 48) — 100 баллов по биологии и 100 баллов по химии

Четвертая выпускница также покорила планку в 200 баллов, но выбрала другой набор предметов: Антипова Мария (школа № 8) — 100 баллов по химии и 100 баллов по русскому языку. Именно она стала первой в этом сезоне, кому покорился рубеж в 200 суммарных баллов.

Такой результат — невероятный повод для гордости не только для самих девушек, их родителей и учителей, но и для всего региона.