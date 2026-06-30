Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Рязанской областью 30 июня

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области 30 июня. Об этом свидетельствует вечерняя сводка Министерства обороны Российской Федерации.

В период с 7:00 до 21:00 мск 30 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атака охватила обширную географию — 14 регионов России и акваторию Азовского моря.

В списке регионов, над которыми работали средства ПВО: Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Калужская область, Курская область, Смоленская область, Ростовская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, Акватория Азовского моря.

Рязанская область вошла в перечень регионов, над которыми были уничтожены беспилотники. Однако точное количество БПЛА, сбитых именно над территорией региона, в сводке Минобороны не сообщается.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Четыре выпускницы Рязани набрали по 200 баллов на ЕГЭ, установив абсолютный рекорд
Следующая статья
В Рязани 30 июня вечером отключили свет на 13 улицах

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Новости России

Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в...
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Темы
Новости России

Родственница рассказала о состоянии родителей погибшего при атаке ВСУ младенца в Подмосковье

Родные семьи, пострадавшей в результате падения беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске, опровергли появившиеся в интернете слухи о гибели матери шестимесячного ребенка.
Новости России

МакSим впервые рассказала о потере волос и шрамах после комы

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в откровенном интервью поделилась подробностями своего восстановления после тяжелой болезни, которая чуть не унесла её жизнь.
Общество

В Рязани 30 июня вечером отключили свет на 13 улицах

Вечером 30 июня в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Технологическое нарушение зафиксировано в 18:15.
Общество

Четыре выпускницы Рязани набрали по 200 баллов на ЕГЭ, установив абсолютный рекорд

В Рязани зафиксирован абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене. Сразу четыре выпускницы городских школ набрали по 200 баллов.
Новости России

В Омске простились со студентом, убитым сверстниками на пустыре

В Омске прошла церемония прощания со студентом исторического факультета, который был убит группой сверстников.
Интересное

Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака

1 июля — время, когда планеты выстраиваются в новые конфигурации, предлагая нам новые возможности. Этот день полон энергии, неожиданных поворотов и шансов изменить свою жизнь к лучшему. Узнайте, что звезды приготовили именно для вас!
Погода

На Солнце произошла третья за день сильная вспышка

30 июня на Солнце произошла серия вспышек предпоследнего класса мощности — М, что может привести к геомагнитным возмущениям на Земле.
Новости России

Следственный комитет опроверг версию ухода Усольцевых по скрытой тропе в Кутурчине

СК опровергло появившиеся в СМИ предположения о существовании тайных троп и скрытых дорог в Кутурчинском Белогорье, по которым якобы могла уйти пропавшая семья Усольцевых.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье