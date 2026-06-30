Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Рязанской областью 30 июня

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области 30 июня. Об этом свидетельствует вечерняя сводка Министерства обороны Российской Федерации.
В период с 7:00 до 21:00 мск 30 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атака охватила обширную географию — 14 регионов России и акваторию Азовского моря.
В списке регионов, над которыми работали средства ПВО: Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Калужская область, Курская область, Смоленская область, Ростовская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, Акватория Азовского моря.
Рязанская область вошла в перечень регионов, над которыми были уничтожены беспилотники. Однако точное количество БПЛА, сбитых именно над территорией региона, в сводке Минобороны не сообщается.