В Рязани 30 июня вечером отключили свет на 13 улицах

Вечером 30 июня в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Технологическое нарушение зафиксировано в 18:15.
В результате инцидента электроснабжение было отключено по следующим адресам:
- Улица Дзержинского
- Улица Полетаева
- Улица Островского
- Улица Братиславская
- Улица Татарская
- Улица Пушкина
- Улица Черновицкая
- Улица Гагарина
- Улица Гоголя
- 1-я Линия
- 2-я Линия
- 3-я Линия
- 4-я Линия
В настоящее время аварийная бригада энергетиков уже работает на месте. Специалисты осуществляют локализацию поврежденного участка сети для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.
По всем вопросам электроснабжения жители могут обращаться по телефону аварийной службы: 55-01-12.