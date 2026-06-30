МакSим впервые рассказала о потере волос и шрамах после комы

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в откровенном интервью поделилась подробностями своего восстановления после тяжелой болезни, которая чуть не унесла её жизнь. Беседа состоялась в рамках авторской программы фигуристки Евгении Медведевой «Без Комментариев», пишет «Газета.ru».

По словам певицы, после длительного лечения и пребывания в искусственной коме её волосы «просто покинули». Чтобы не травмировать поклонников своим внешним видом, МакSим приняла решение носить парики.

«Я могла бы со своим характером выйти и сказать, что вот теперь я вот такая, но я решила как-то еще больше не травмировать людей и стала носить парики», — призналась артистка.

МакSим также рассказала, что вынуждена скрывать некоторые шрамы, которые пугают окружающих. Речь идет о шраме после аварии на груди и следах от трахеостомы — процедуры, которая проводилась во время реанимации.

«Или вот от трубок остались такие явные шрамы, которые не убираются лазером. Но тем не менее я стараюсь их каким-то образом скрыть, для того чтобы люди не отвлекались от сути», — пояснила певица.

Напомним, летом 2021 года МакSим была экстренно госпитализирована с тяжелой формой пневмонии. Врачи ввели её в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

В мае 2025 года МакSим рассказала, что во время комы находилась в параллельном мире. По её словам, это состояние было совершенно непохоже на обычный сон, и в тот момент она осознавала, что может не вернуться к жизни.