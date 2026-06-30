В школах Рязанской области 27 июня прошли выпускные вечера. В этом году со школьной скамьи во взрослую жизнь отправились более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.

По поручению губернатора Павла Малкова выпускников в муниципалитетах поздравили заместители председателя правительства региона, руководители министерств и ведомств, а также главы администраций. Министр образования Рязанской области Ольга Прушковская побывала на торжественном мероприятии в Чучковском округе.

Фотографии с Дня выпускника региональное министерство образования опубликовало в своих социальных сетях.

«Желаю каждому из вас найти свой путь, не утратить жажду знаний, не бояться сложностей и всегда оставаться верным своим идеалам и мечтам. Пусть воспоминания о школьных годах будут теплыми, а сегодняшний день станет яркой отправной точкой для новых свершений», — написала Ольга Прушковская.

Во время праздников отличникам вручили медали «За особые успехи в учении». На золотые медали в регионе претендуют более 500 выпускников, на серебряные — свыше 300 человек.

Традиционным моментом вечера стал школьный вальс, который символизирует начало нового жизненного этапа.

Как сообщили в министерстве образования, по итогам ЕГЭ на сегодняшний день 43 выпускника получили максимальные 100 баллов по различным предметам. Для таких школьников в регионе действует дополнительная мера поддержки. Выпускникам, набравшим 100 баллов и поступившим в рязанские вузы, выплачивают губернаторскую премию в размере 150 тысяч рублей.

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