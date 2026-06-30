В Рязани натурализованный россиянин организовал масштабное производство конопли 

В Рязанской области оперуполномоченные наркоконтроля ликвидировали сеть боксов по выращиванию высокоурожайной конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность 37-летнего жителя города Рязани. Официально неработающий уроженец страны Средней Азии – натурализованный гражданин России, подозревается в культивировании наркосодержащей конопли, изготовлении и хранении марихуаны одновременно по четырем адресам в Рязани и области.

Полицейские, обладая информацией о противоправном занятии мужчины, осуществили его задержание. Как выяснилось, злоумышленник имел в своем распоряжении четыре объекта недвижимости. В каждом из них он создал условия для выращивания конопли — устроил специальные боксы, оборудовав их теплосберегающими материалами, системами освещения и вентиляции. Подозреваемый приобретал семена высокоурожайных сортов конопли и высаживал их в емкости.

Сотрудники УНК УМВД совместно с коллегами из территориальных подразделений полиции провели по данным адресам серию обысковых мероприятий.

В квартире на улице Вишневой оперативники изъяли емкости с молодыми растениями каннабиса.

В квартире на улице Земнухова была обнаружена марихуану в стадии высушивания общей массой 1,6 килограмма.

В дачном доме в СНТ близ поселка Мурмино Рязанского муниципального округа находилось более 70 граммов частей конопли – недавно сорванного урожая.

В доме в селе Коровка Сапожковского округа полицейские обнаружили 8 емкостей с кустами конопли и 6 граммов готовой марихуаны.

Таким образом суммарно из незаконного оборота выведено 1 килограмм 615 граммов марихуаны и 683 грамма наркосодержащего растения конопля. Также изъяты оборудование, удобрения и предметы для возделывания каннабиса.

Задержанный пояснил, что изготавливал марихуану для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется оперативниками.

В отношении злоумышленника следователем отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере, либо их частей, содержащих наркотические средства), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. За культивирование наркосодержащих растений мужчина будет привлечен к административной ответственности.