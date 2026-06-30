Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение о сильной жаре. По данным регионального филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 30 июня по 3 июля в дневные часы температура воздуха будет достигать +30…+33 градусов.

В связи с высокими температурами жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

В ГУ МЧС России по Рязанской области напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 01, 101 или 112. Также работает телефон доверия ведомства: 8 (4912) 20-24-90.