В Подмосковье в результате атаки БПЛА погиб полугодовалый ребенок

В ночь на 30 июня силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области. В общей сложности над регионом было перехвачено и уничтожено 60 БПЛА.

Атака затронула Егорьевск, Домодедово, Чехов, Дубну, Каширу, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронницы, Раменское, Ступино и Коломну.

В Егорьевске падение беспилотника привело к возгоранию частного жилого дома, в результате чего под завалами оказались люди. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Шестимесячный ребенок от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение. Глава региона Андрей Воробьёв выразил соболезнования семье и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку.

Разрушения и падения обломков зафиксированы еще в нескольких округах Подмосковья:

В Дубне обломки сбитого аппарата повредили административное здание. Среди сотрудников и мирного населения пострадавших нет.

обломки сбитого аппарата повредили административное здание. Среди сотрудников и мирного населения пострадавших нет. В Павлово-Посадском округе БПЛА рухнул на территорию частного домовладения в деревне Фатеево. По предварительным данным экстренных служб, никто не пострадал.

БПЛА рухнул на территорию частного домовладения в деревне Фатеево. По предварительным данным экстренных служб, никто не пострадал. В Раменском и Коломне также обнаружены фрагменты упавших дронов.

На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Специалисты ведут обследование территорий и ликвидируют последствия ночной атаки.