В минувшие выходные в музее-усадьбе С. Н. Худекова состоялся первый «Волонтерник». Об этом сообщает министерство культуры Рязанской области.

Его участниками стали министр культуры региона Екатерина Шуранова, сотрудники учреждений культуры и неравнодушные жители области.

Сотрудники музея провели для участников интересную экскурсию, познакомили с редкими растениями парка-дендрария. После этого все вместе принялись за дело: убирали листву и ветки, расчищали тропинки от свалившихся деревьев.