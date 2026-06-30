В минувшие выходные в музее-усадьбе С. Н. Худекова состоялся первый «Волонтерник». Об этом сообщает министерство культуры Рязанской области.
Его участниками стали министр культуры региона Екатерина Шуранова, сотрудники учреждений культуры и неравнодушные жители области.
Сотрудники музея провели для участников интересную экскурсию, познакомили с редкими растениями парка-дендрария. После этого все вместе принялись за дело: убирали листву и ветки, расчищали тропинки от свалившихся деревьев.
«Такие встречи станут доброй традицией», — говорится в сообщении.