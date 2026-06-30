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Жители поселка Кутурчин объяснили, почему не верят в гибель Усольцевых в тайге

Алексей Самохин
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В Красноярском крае уже девять месяцев продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в районе поселка Кутурчин в конце сентября прошлого года. Несмотря на привлечение спасателей, волонтеров и использование современной техники, поисковым отрядам не удалось обнаружить ни одного следа пропавших. Местные жители считают дальнейшие поиски в тайге безрезультатными.

Как рассказала корреспондентам aif.ru жительница поселка Наталья О., автомобиль Усольцевых остался стоять на обочине у местной базы отдыха после того, как они сдали ключи от домика. Об исчезновении людей сельчане узнали от красноярского туристического гида.

Следственные органы рассматривают произошедшее как несчастный случай. По одной из рабочих версий силовиков, застигнутые непогодой люди могли укрыться под скальным навесом или камнем. Наталья считает, что замёрзнуть за ночь при такой температуре Усольцевы не могли. По её словам, чтобы умереть от переохлаждения или голода надо минимум 4 дня. 

В рамках расследования правоохранители провели беспрецедентные поисковые мероприятия в самом поселке: оперативники с металлоискателями обследовали подвалы и септики местных жителей в надежде обнаружить мобильные телефоны пропавших, а окрестную тайгу регулярно осматривали с помощью квадрокоптеров.

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Старожилы поселка скептически относятся к версии о гибели семьи в лесу от переохлаждения или нападения диких зверей. Местные охотники отмечают, что в случае гибели людей в тайге неизбежно появились бы явные признаки, например скопление ворон, по крикам которых в Кутурчине обычно находят павших диких животных.

«Если бы они пропали, было бы вороньё. У нас, если дикую козу кто убьёт, птицы сразу летать начинают над этим местом. И каркают, и каркают оглушительно. Иногда их не видно, если далеко, но слышно всегда. И мы по крикам всегда узнаём, что где-то раненая коза сдохла. Но тогда ворон не было», — рассказала Наталья. 

Женщина также отмечает, что ночью в посёлке горит свет на улице, его хорошо видно с любой точки горы. Также есть другие ориентиры, например, река или шум поезда. На них потерявшиеся Усольцевы могли спокойно выйти. 

Кроме того, вместе с Усольцевыми находилась собака, которая за столь долгий срок должна была самостоятельно выйти к человеческому жилью. Отсутствие каких-либо обрывков одежды или личных вещей на огромной обследованной территории заставляет местных жителей сомневаться в официальной версии и предполагать возможную инсценировку исчезновения.

«Всё очень странно. Мне кажется, всё-таки у них какая-то машина вторая всё равно была. Вывезли их, а всё это попросту инсценировали», — заявила жительница посёлка журналистам. 

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