Журналисты повторили маршрут семьи Усольцевых и заблудились в тайге 

Прошло почти девять месяцев с момента загадочного исчезновения супругов Усольцевых и их пятилетней дочери на Кутурчинском Белогорье. Поисковые операции неоднократно возобновлялись, но не принесли никаких зацепок. Чтобы проверить утверждения экспертов о том, что туристический маршрут к скале Мальвинка является простым и безопасным, журналисты издания «АиФ» провели эксперимент и повторили путь пропавшей семьи.

Опасности «простого» маршрута

Сотрудники СМИ отправились в поход втроем и в сопровождении местной коротколапой собаки, полностью воссоздав состав группы и время выхода Усольцевых. Местные жители, видевшие пропавшую семью за несколько минут до начала их рокового похода, подтвердили, что тайга в этих местах таит в себе скрытые угрозы. На окраинах поселка Кутурчин регулярно фиксируют появление медведей, а в самом лесу высока активность клещей.

В ходе эксперимента выяснилось, что пологая в начале дорога быстро сменяется узкой каменистой тропой с огромными валунами и глубокими расщелинами. Передвигаться по таким участкам с маленьким ребенком на руках крайне тяжело из-за густой растительности.

По пути журналисты обнаружили «камни желаний» — природный артефакт, о намерении посетить который заявляла Ирина Усольцева в своем блоге. Кроме того, на маршруте практически отсутствует стабильная сотовая связь, а экстренный номер 112 местами не срабатывает.

Как легко заблудиться на Мальвинке

Достигнув вершины скалы Мальвинка, группа решила возвращаться из-за ухудшения погоды и приближающейся грозы. Во время спуска участники эксперимента разделились и мгновенно потеряли ориентиры. Две женщины с собакой ушли вперёд и потеряли мужчину.

Несмотря на наличие специальных меток на деревьях, журналистки сбились с пути, вышли к незнакомой туристической стоянке и начали ходить по кругу, полностью потеряв тропу. Ситуацию усугубил проливной дождь, сделавший камни скользкими, а сопровождавшая группу собака никак не помогла найти дорогу к людям.

Журналистам повезло больше, чем семье Усольцевых, которые пропали в условиях резкого ледяного ливня и сильного похолодания. Спустя полтора часа блужданий участников группы спасли местные байкеры на спортивных мотоциклах, которых оперативно мобилизовал успевший вернуться на базу мужчина из группы.

По словам администратора местной турбазы, туристы теряются в этих окрестностях регулярно, а официальные поисковые службы и Госохотнадзор в подобных случаях привлекаются только к вечеру, что снижает шансы на быстрое спасение в условиях дикой тайги.

«Оказалось, что Сергей потерял нас из виду через пять минут после того, как мы вниз пошли одни», — описывает случившееся с ними одна из участниц похода.

«Ору-ору, никто не откликается. В какой-то момент накрыло — место все-таки заколдованное. Вот вы идете — и вот вас нет. Проклятие какое-то. Если бы не было этой истории с Усольцевыми так бы не испугался, конечно, за вас», — рассказал водитель Сергей, когда журналистки вышли к нему на дорогу.