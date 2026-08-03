В Солнечногорске задержали подозреваемого в убийстве прохожего

В подмосковном Солнечногорске возбудили уголовное дело после убийства местного жителя и покушения на убийство еще одного мужчины. Подозреваемого задержали вскоре после преступления.

Следственный отдел по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

По предварительным данным следствия, утром 3 августа на улице Староандреевской в Солнечногорске мужчина с ножом напал на двух местных жителей. В результате 44-летний потерпевший погиб на месте. Второго мужчину, 48 лет, госпитализировали с ранениями плеча и предплечья. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Следователи и сотрудники правоохранительных органов оперативно установили местонахождение предполагаемого нападавшего. Им оказался местный житель 1977 года рождения.

В ближайшее время подозреваемого доставят в следственный отдел, где с его участием проведут необходимые следственные действия.