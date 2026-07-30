Друзья убитой в Подмосковье модели рассказали о тяжелом состоянии нападавшего

Модель Наталья Божук из подмосковного Ромашково смогла дать серьезный отпор напавшему на нее злоумышленнику, пишет « КП » со ссылкой на ее друзей.

В окружении 39-летней женщины рассказали, что мужчине крепко досталось от потерпевшей.

«Думаю, Наташа билась за свою жизнь изо всех сил. Через день после убийства подонок хромает и ходит с перебинтованной рукой. А в другие дни под глазом у него налился синяк», — отметил один из собеседников издания.

Силовики заявили близким Божук, что подозреваемый может скрываться за границей. Предположительно, он находится в Турции. Ранее сообщалось, что нападавший мог расчленить жертву.

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Стала известна личность подозреваемого в убийстве модели из Подмосковья

Напомним, что 17 июля девушка ушла на прогулку с собакой по кличке Луна, породы кинг-чарльз-спаниель, и с тех пор перестала выходить на связь. Спустя пять дней питомца обнаружили случайные прохожие и выложили фото в местные чаты.

Тело Натальи обнаружили 27 июля в лесу. Вероятно, смерть наступила в день ее исчезновения — 17 или 18 июля. Сейчас идет расследование по факту убийства. Злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.