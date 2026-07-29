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Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

Алексей Самохин
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В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны. После отражения атаки возникли возгорания на промышленных объектах, есть пострадавшие.

Собрали всю официально подтвержденную информацию в одном материале.

Когда началась атака на Рязань

Ранним утром 29 июля в Рязани и ряде районов области объявили воздушную тревогу. Жителей предупредили о массовой атаке беспилотников и призвали не подходить к окнам, а также укрыться в наиболее безопасных местах дома.

Подробнее: «В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены»

Позже губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в городе идет отражение массированной атаки БПЛА, силы ПВО работают по воздушным целям.

Подробнее: «Губернатор: В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО»


Что произошло после

После отражения атаки губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги.

По официальной информации, после падения обломков беспилотников произошло возгорание на территориях промышленных предприятий. На местах продолжают работать экстренные службы.

Подробнее: «Отбой воздушной тревоги объявлен в Рязани»

Есть ли пострадавшие

По данным губернатора Павла Малкова, в больницы доставили шесть человек. Всем оказывается медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

Подробнее: «Шесть человек госпитализировали после атаки БПЛА в Рязанской области»
Сколько беспилотников сбили над Рязанской областью

Позже Павел Малков сообщил, что ночью над территорией региона силы ПВО уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов.

Подробнее: «Губернатор: Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА»

В свою очередь Минобороны России заявило, что в период с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля над регионами страны были перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.

Подробнее: «Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 295 украинских беспилотников»

Прокуратура начала проверку

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников. Ведомство контролирует ход ликвидации последствий и оказание необходимой помощи.

Подробнее: «Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Рязани»

Что рекомендуют жителям

После завершения атаки власти напомнили, что в регионе действует запрет на публикацию фотографий и видеозаписей последствий атак беспилотников. При обнаружении обломков БПЛА необходимо не приближаться к ним и немедленно сообщить по телефону 112.

Главное

По состоянию на утро 29 июля известно следующее:

  • в Рязани и области действовала воздушная тревога;
  • силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников;
  • над Рязанской областью уничтожены 45 БПЛА;
  • после падения обломков возникли возгорания на промышленных объектах;
  • госпитализированы шесть человек, угрозы их жизни нет;
  • прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и ликвидацию последствий.

Материал обновляется по мере поступления официальной информации.

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