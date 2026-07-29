Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 295 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в ночь на 29 июля.

По данным ведомства, в период с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 295 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областей, а также Краснодарского края, республик Крым, Татарстан и Чувашия. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью в регионе отражалась массовая атака БПЛА. После падения обломков возникли возгорания на промышленных территориях, шесть человек были госпитализированы. По словам главы региона, угрозы их жизни нет.

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