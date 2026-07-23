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Происшествия

В суде по делу рязанских журналистов озвучили новую аудиозапись переговоров

Алексей Самохин
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В Рязани продолжается рассмотрение уголовного дела о вымогательстве, фигурантами которого являются главный редактор издания «Вид сбоку» Константин Смирнов, бывший главный редактор «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и экс-журналистка Наталья Смольянинова.

В четверг, 23 июля, сторона обвинения представила очередную аудиозапись, которая, по версии следствия, имеет отношение к обстоятельствам дела.

Согласно озвученным материалам, запись содержит разговор между бывшим руководителем регионального Фонда капитального ремонта Алексеем Роготовским, признанным потерпевшим, и Натальей Смольяниновой. В беседе обсуждается необходимость личной встречи Роготовского с Алексеем Фроловым. Смольянинова убеждает собеседника не откладывать переговоры и утверждает, что негативные публикации временно приостановлены по ее просьбе.

Ранее в суде уже исследовали другие материалы дела, в том числе записи разговоров, в которых, по версии обвинения, обсуждались сумма предполагаемой передачи денег и сроки прекращения публикации негативных материалов.

Следствие утверждает, что встреча между Роготовским и Фроловым состоялась в январе. По версии обвинения, во время нее потерпевший передал оговоренную сумму денежных средств, после чего Наталью Смольянинову и Алексея Фролова задержали сотрудники правоохранительных органов.

Рассмотрение уголовного дела продолжается. 

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