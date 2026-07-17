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Происшествия

Суд в Рязани продлил арест директору издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову

Анастасия Мериакри
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17 июля 2026 года Рязанский областной суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения Михаилу Комарову, директору сетевого издания «Своя колокольня». Суд принял решение оставить обвиняемого под стражей.

Заседание прошло в открытом режиме. Следственный комитет РФ по Рязанской области просил продлить срок содержания под стражей в связи с расследованием ряда уголовных дел. Защита Комарова ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, однако судья в этом отказал. В итоге срок нахождения в СИЗО продлен на 24 суток – до 14 августа 2026 года включительно.

Михаил Комаров проходит обвиняемым по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: вымогательство (п. «г» ч. 2 ст. 163), клевета (ч. 5 ст. 128.1) и легализация (отмывание) денежных средств (п. «б» ч. 3 ст. 174.1).

Первое уголовное дело в отношении него было возбуждено в июле 2025 года. К июню 2026 года следователи объединили четыре отдельных дела в одно производство.

Вынесенное судом постановление пока не вступило в законную силу. Защита имеет право обжаловать это решение в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

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