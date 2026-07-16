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Новости России

Солист группы «Тараканы» Спирин* объявил аукцион по продаже паспорта гражданина России

Анастасия Мериакри
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Солисту панк-группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину*, признанному в России иностранным агентом, может грозить суровое уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Такую оценку его недавним действиям дал в беседе с РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

Ранее музыкант опубликовал в запрещенной в РФ соцсети фотографию своего паспорта гражданина России и объявил о намерении продать документ постранично через аукцион. Начальная стоимость составляет $50 или 3,9 тысячи рублей за страницу, всего страниц 20. Вырученные средства Спирин* собирается направить на поддержку Украины.

По словам юриста, подобные действия подпадают сразу под несколько статей законодательства. Умышленная порча паспорта РФ является административным правонарушением, за которое предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 300 тысяч рублей. Однако наиболее серьезные последствия могут наступить, если следствие докажет фактический перевод денег.

«Если будет установлено, что гражданин России умышленно оказал финансовую помощь украинским военным структурам, эти действия могут быть квалифицированы как государственная измена по статье 275 УК РФ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы», — пояснил Жорин. При этом он уточнил, что для возбуждения уголовного дела одних публичных заявлений недостаточно: потребуются неопровержимые доказательства факта передачи средств и прямого умысла.

Напомним, что у Дмитрия Спирина* уже есть проблемы с законом в России. В феврале 2026 года против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от обязанностей, налагаемых статусом иностранного агента. По данным судебных приставов, музыкант, проживающий за рубежом, накопил долги на сумму более 164 тысяч рублей, включая неоплаченные административные штрафы. В реестр иноагентов он был внесен в июне 2025 года за действия, направленные против специальной военной операции, распространение недостоверных сведений о российской армии и ведение политической деятельности.

* Признан иностранным агентом в России.

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