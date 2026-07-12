Гид бросил россиянина на высоте 7900 метров при спуске с Макалу, тот лишился пальцев

53-летний альпинист из Москвы лишился всех пальцев на левой руке после восхождения на гору Макалу в Непале. Мужчина утверждает, что местный проводник бросил его на высоте почти 8000 метров из-за низкой скорости спуска, а организаторы экспедиции проигнорировали его сигналы о помощи. По информации канала SHOT, пострадавший начал судебное разбирательство.

Инцидент произошел во время экспедиции, организованной непальской компанией. По словам пострадавшего Константина С., он нанял гида для восхождения на вершину. Однако на обратном пути, достигнув отметки в 7900 метров, проводник принял решение спускаться самостоятельно, оставив туриста одного.

Спускаясь в одиночку, россиянин выбился из сил и потерял сознание на высоте 7720 метров. Очнувшись, альпинист обнаружил сильное обморожение пальцев левой руки.

Константин отправил сигнал SOS представителям компании-организатора, однако, по его словам, реакции не последовало. Добравшись до зоны покрытия рации, он связался с базой и запросил проводников-шерпов. Несмотря на обещание прислать подмогу, спасатели так и не появились, и альпинисту пришлось спускаться в базовый лагерь самостоятельно.

Последующие две недели москвич провел в больнице, где врачи были вынуждены ампутировать ему обмороженные пальцы. В настоящее время он подал иск в суд на организаторов похода.

Руководство компании-организатора категорически отвергает обвинения. Представители компании заявляют, что турист сам отказался спускаться вместе с гидом. По их версии, шерпы действительно хотели отправиться ему на помощь, но не смогли этого сделать из-за резко ухудшившихся погодных условий.

Гора Макалу (8458 м) переводится с непальского как «Черный великан» и является одним из сложнейших восьмитысячников мира. Шерпы, выступающие в роли проводников, — коренной народ высокогорных Гималаев, обладающий уникальной генетической выносливостью к нехватке кислорода.