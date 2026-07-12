Врачи ОКБ растворили тромб за 85 минут и спасли рязанца от инсульта

Врачи отделения по лечению острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) Областной клинической больницы спасли 43-летнего мужчину от тяжелого инсульта. Благодаря своевременной госпитализации и применению метода тромболизиса медики смогли растворить тромб и восстановить кровоток в головном мозге пациента.

Инцидент произошел, когда супруга мужчины обнаружила его дома без сознания. Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Медики заподозрили у пациента инсульт и экстренно доставили его в ОКБ.

При сборе анамнеза выяснилось, что накануне мужчина злоупотреблял алкоголем и не соблюдал рекомендации терапевта, которые были ему назначены ранее.

Пациента экстренно подготовили к тромболизису — методу, который позволяет растворить тромб и восстановить кровоток в головном мозге. По словам заведующего отделением ОНМК Олега Сорокина, эффективность этой методики возможна только в короткий промежуток времени сразу после начала приступа.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил врач.

Благодаря слаженной работе медицинского персонала и своевременному обращению за помощью, тромб был растворен за 85 минут. Через 15 дней лечения мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.