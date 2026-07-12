Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани задержан рецидивист, обокравший несколько супермаркетов на окраине города

Анастасия Мериакри
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Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из супермаркетов на окраине города. Мужчина уже был ранее судим за тяжкие преступления и провел в местах лишения свободы более шести лет.

Все началось с обращения в полицию руководителя одного из супермаркетов на окраине Рязани. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный взломал входные двери и похитил алкогольные напитки, мясные консервы и сыр. Оперативники и криминалисты осмотрели место преступления, однако прямых улик, указывающих на личность взломщика, не нашли. При этом характер действий злоумышленника говорил о его опыте.

На следующее утро в полицию поступило еще одно аналогичное сообщение — был взломан другой супермаркет, откуда пропали спиртное и мясные деликатесы.

Полицейские начали опрос жителей окрестных домов. Выяснилось, что ночью некоторые рязанцы видели в окно мужчину, убегающего от магазина с пакетом в руках. Незнакомец явно чего-то испугался — по дороге он рассыпал бутылки и упаковки с продуктами.

Получив описание внешности «беглеца», оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний рязанец с богатым криминальным прошлым: ранее его судили за кражи, разбой, угрозу убийством и изнасилование. Осенью прошлого года он вернулся домой после более чем шести лет лишения свободы.

По предварительной информации, после освобождения рецидивист уехал в Санкт-Петербург к друзьям, где познакомился с местной жительницей. В Рязань он вернулся уже с питерской подругой, и они часто устраивали застолья. В очередной раз, когда закончились напитки и закуски, мужчина решил «пополнить запасы» в ближайшем супермаркете, взломав двери. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Все похищенное было съедено и выпито за один день, поэтому следующей ночью он отправился за новой «партией».

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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