Артём Никитин
Происшествия

Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего замгубернатора Артёма Никитина

Анастасия Мериакри
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8 июля 2026 года Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора Рязанской области Артёма Никитина и оставил без изменение постановление Советского районного суда города Рязани. Таким образом, экс-чиновник продолжит находиться в следственном изоляторе.

Артем Никитин обвиняется в совершении двух преступлений: часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Ранее, 16 июня 2026 года, Советский районный суд города Рязани уже продлил Никитину срок заключения под стражу на шесть месяцев — до 2 декабря 2026 года. Именно это постановление и было обжаловано стороной защиты, однако апелляционная инстанция сочла его законным и обоснованным.

Следственные мероприятия по делу бывшего высокопоставленного чиновника продолжаются. До 2 декабря 2026 года Артем Никитин будет оставаться в СИЗО, пока идет расследование и готовится обвинительное заключение. Дальнейшая судьба экс-замгубернатора будет зависеть от результатов следствия и решения суда по существу дела.

Правоохранительные органы установили, что преступная деятельность продолжалась четыре года — с 2021 по 2025. За это время, по подсчетам следователей, Никитин получил более 17 миллионов рублей незаконного вознаграждения.

Для легализации этих средств обвиняемый разработал схему. Часть денег он провел через фиктивные поставки полиграфических товаров, оформленные на компанию предпринимателя. Это позволило замаскировать взятки под обычные коммерческие сделки.

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