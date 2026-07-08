В администрации Рязани сообщили о ходе строительства школы в районе ЖК «Олимпийский»

В Рязани активно продолжается возведение новой школы на 1100 ученических мест в районе жилого комплекса «Олимпийский». Сегодня на строительной площадке прошло выездное совещание с участием представителей городской администрации, подрядной организации и специалистов Федерального центра строительного контроля.

В настоящее время объект вышел на этап активных внутренних работ. Строители занимаются штукатуркой и шпаклёвкой стен, поклейкой и окрашиванием стеклохолста, установкой подвесных потолков и монтажом витражных конструкций.

Параллельно с внутренней отделкой продолжаются фасадные работы. Также ведётся монтаж инженерных систем — канализации, вентиляции и слаботочных коммуникаций, что обеспечит современному учебному заведению все необходимые удобства.

Все этапы строительных работ находятся под постоянным контролем и регулярным мониторингом специалистов и надзорных ведомств. Привлечение Федерального центра строительного контроля подчёркивает особое внимание к качеству возводимого объекта.