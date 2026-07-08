Владелица ногтевого сервиса из Рязани обвиняется в хищении 350 тысяч рублей госпомощи

33-летняя жительница Рязани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, женщина обманным путем получила государственную субсидию в размере 350 тысяч рублей, предназначенную для поддержки малого бизнеса.

Следствие установило, что в 2023 году рязанка подала документы на получение социальной выплаты на развитие предпринимательской деятельности. Чтобы попасть под категорию малоимущей семьи и соответствовать критериям для получения субсидии, женщина намеренно занизила свои реальные доходы.

В частности, она скрыла тот факт, что уже давно и успешно занимается ногтевым сервисом. У мастера маникюра и педикюра была обширная клиентская база, а оплату за услуги она нередко получала наличными.

По предварительным данным, уровень доходов рязанки за анализируемые три месяца 2023 года был занижен почти в четыре раза. Расчет был прост: наличная выручка «мимо кассы» не будет видна государственным органам, и семья из двух человек (мама и дочь) будет выглядеть нуждающейся в поддержке.

Схема сработала — учреждение социальной защиты Рязанской области выплатило субсидию в размере 350 тысяч рублей. Однако вместо развития бизнеса, как того требовали условия программы, женщина потратила полученные средства на личные нужды.

Следователь отдела МВД России по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество при получении социальных выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.