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Погода

В Рязанской области 9 июля ожидается жара до +31°С и грозы

Анастасия Мериакри
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В четверг, 9 июля, в Рязанской области сохранится летняя погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Об этом сообщают синоптики регионального ЦГМС.

По прогнозу метеорологов, в течение дня небо будет облачным с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах области во второй половине дня возможны грозы.

Ветер прогнозируется южный и юго-восточный, со скоростью 6-11 метров в секунду. В дневные часы местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит от +13 до +18°С, что обеспечит комфортные условия для сна. Днем воздух прогреется значительно сильнее — от +26 до +31°С по области.

В связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра спасатели рекомендуют жителям области быть осторожными. Во время грозы следует избегать нахождения под высокими деревьями и рекламными конструкциями, а также не пользоваться открытыми водоемами.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно в местах возможных кратковременных ливней, которые могут ухудшить видимость на дорогах.

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